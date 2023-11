Visite guidée : La chapelle des Ormeaux 18 Avenue Victoria Le Havre, 25 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Divin Patrimoine – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

En partenariat avec le collège Les Ormeaux

Ancienne chapelle des Ursulines, l’édifice est reconstruit en 1897 par le prolifique architecte havrais William Cargill.

Son ouverture exceptionnelle vous donne l’occasion de contempler sa charpente en bois en forme de coque de bateau renversée et ses vitraux aux tonalités bleues et oranges.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-02-25 15:30:00 fin : 2024-02-25 . .

18 Avenue Victoria

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

In partnership with Collège Les Ormeaux

Formerly the Ursulines chapel, the building was rebuilt in 1897 by the prolific Le Havre architect William Cargill.

The exceptional opening gives you the chance to contemplate its wooden framework in the shape of an upside-down ship?s hull and its stained glass windows in shades of blue and orange.

Tours at 2:30pm and 3:30pm

Free – Duration: 45 min

Reservations required

Meeting point to be announced at registration.

Patrimonio Divino – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

En colaboración con el instituto Les Ormeaux

La antigua capilla de las Ursulinas fue reconstruida en 1897 por el prolífico arquitecto de Le Havre William Cargill.

Esta apertura excepcional permite admirar su armazón de madera en forma de casco de barco invertido y sus vidrieras en tonos azules y naranjas.

Visitas a las 14.30 y 15.30 h

Gratuita – Duración: 45 min

Imprescindible reservar

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

In Partnerschaft mit dem Collège Les Ormeaux

Die ehemalige Kapelle der Ursulinen wurde 1897 von dem Architekten William Cargill aus Le Havre wieder aufgebaut.

Die außergewöhnliche Öffnung der Kapelle gibt Ihnen die Gelegenheit, das Holzgerüst in Form eines umgedrehten Schiffsrumpfes und die blau- und orangefarbenen Glasfenster zu bewundern.

Besichtigung um 14.30 und 15.30 Uhr

Kostenlos – Dauer: 45 Min

Eine Reservierung ist erforderlich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche