Bal de la Sainte Cécile 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie, 18 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de la Sainte Cécile. Venez participer ce jour au bal animé par l’orchestre Sud Melody au Parquet du Tourbillon à Oloron. Pâtisserie offerte..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:30:00. EUR.

18 Avenue Sadi Carnot Parquet du Tourbillon

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Centre Communal d’Action Sociale is pleased to invite you to its next Sainte Cécile ball. Come and take part in the ball hosted by the Sud Melody orchestra at the Parquet du Tourbillon in Oloron. Complimentary pastries.

El Centre Communal d’Action Sociale tiene el placer de invitarle a su próximo baile de Sainte Cécile. Venga a divertirse con la orquesta Sud Melody en el Parquet du Tourbillon de Oloron. Pasteles de cortesía.

Das Centre Communal d’Action Sociale freut sich, Sie zu seinem nächsten Bal de la Sainte Cécile einladen zu können. Nehmen Sie an diesem Tag am Ball teil, der vom Orchester Sud Melody im Parquet du Tourbillon in Oloron moderiert wird. Gebäck wird angeboten.

