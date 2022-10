Présentation de l’Atelier Déco Vitrail par le maître verrier Pascal Bouchard 18 avenue Monchicourt 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Présentation de l'Atelier Déco Vitrail par le maître verrier Pascal Bouchard
24 octobre – 4 novembre
18 avenue Monchicourt 44500 La baule

L'atelier est un lieu d'exposition, de création et de restauration de vitraux ou nous réalisons le vitrail depuis son esquisse jusqu'à la pose sur site. Les créations sont très variées et vont du classique au très contemporain et abstrait. En plus des vitraux nous créons des miroirs, des bijoux , des portes couteaux et des appliques murales. Nous sensibilisons à l'art du vitrail dans tous ses états. Chaussures fermées et prise de photo interdite.

2022-10-24T17:30:00+02:00

2022-11-05T03:30:00+01:00

