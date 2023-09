Conférence : Histoire de la Bouchatte et l’école de plein air 18 avenue Jules Ferry Montluçon, 20 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Conférence organisée dans le cadre des animations liées à l’exposition « Pierre Diot, l’architecte qui façonna Montluçon »..

2023-09-20 15:00:00 fin : 2023-09-20 . .

18 avenue Jules Ferry Bains douches Jules Ferry

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Conference organized in conjunction with the exhibition « Pierre Diot, l?architecte qui façonna Montluçon » (Pierre Diot, the architect who shaped Montluçon).

Conferencia organizada en el marco de los actos relacionados con la exposición « Pierre Diot, el arquitecto que dio forma a Montluçon ».

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungen zur Ausstellung « Pierre Diot, l’architecte qui façonnait Montluçon » (Pierre Diot, der Architekt, der Montluçon gestaltete).

Mise à jour le 2023-09-13 par OTI Vallée du Coeur de France