Pierre Diot : lectures patrimoniales et architecturales 18 avenue Jules Ferry Montluçon, 1 juillet 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

L’architecture de Pierre Diot, c’est une allure, un style, une silhouette qui tranchent radicalement avec l’ambiance des architectes de cette époque du début du XXème siècle. Son activité s’étend sur plus de trois décennies, de 1907 à 1940..

2023-07-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

18 avenue Jules Ferry Bains douches Jules Ferry

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Pierre Diot’s architecture has a look, a style, a silhouette that stands in stark contrast to the atmosphere of the architects of the early 20th century. His work spans more than three decades, from 1907 to 1940.

La arquitectura de Pierre Diot tiene un aspecto, un estilo y una silueta que contrastan con el ambiente de los arquitectos de principios del siglo XX. Su obra abarca más de tres décadas, de 1907 a 1940.

Die Architektur von Pierre Diot steht für ein Auftreten, einen Stil und eine Silhouette, die sich radikal von der Atmosphäre der Architekten dieser Epoche zu Beginn des 20. Seine Tätigkeit erstreckte sich über mehr als drei Jahrzehnte, von 1907 bis 1940.

Mise à jour le 2023-06-26 par OTI Vallée du Coeur de France