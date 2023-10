Sur les traces de Pierre Diot et architecture de son époque 18 avenue Jules-Ferry 03100 Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Sur les traces de Pierre Diot et architecture de son époque 18 avenue Jules-Ferry 03100 Montluçon Montluçon, 14 octobre 2023, Montluçon. Sur les traces de Pierre Diot et architecture de son époque Samedi 14 octobre, 10h00 18 avenue Jules-Ferry 03100 Montluçon Sur inscription Partez sur les traces de Pierre Diot et de l’architecture de son époque ; une déambulation commentée entre bords de Cher, façades Belle Epoque et Art Déco du quartier Jules-Ferry : une facette du Montluçon au siècle de l’industrie dans les enjeux d’aujourd’hui et de demain… 18 avenue Jules-Ferry 03100 Montluçon 18 avenue Jules-Ferry 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 29 28 67 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

