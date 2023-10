Théâtre : Vivarium 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières, 31 janvier 2024, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La vie de Monsieur Cousin ou les circonvolutions d’un petit employé de bureau parisien qui partage son deux-pièces avec un python de 2,50 m baptisé Gros-câlin. Un ménage cocasse et tendre où les frasques de l’affectueux reptile amateur de souris blanches emboitent les contorsions sociales de son maître. Adapté de Gros-Câlin, le premier roman écrit par Romain Gary sous le pseudonyme d’Emile Ajar, Vivarium aborde les questions de la solitude, de la quête de soi et du désir de l’autre, porté par un Fred Cacheux étonnant qui ondule avec allégresse entre tragique et comique.Pour réserver, cliquez ici !.

2024-01-31 fin : 2024-01-31 . EUR.

18, avenue Jean Jaurès Le Forum

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



La vie de Monsieur Cousin (The Life of Monsieur Cousin) follows the twists and turns of a small Parisian office worker who shares his two-room apartment with a 2.50 m python named Gros-câlin. A comical and tender household where the antics of the affectionate reptile, a lover of white mice, intertwine with the social contortions of his master. Adapted from Gros-Câlin, the first novel written by Romain Gary under the pseudonym Emile Ajar, Vivarium tackles the issues of solitude, the quest for self and the desire for others, and features an astonishing Fred Cacheux, who moves lightheartedly between the tragic and the comic.To book, click here!

La vie de Monsieur Cousin (La vida de Monsieur Cousin) sigue los vericuetos de un oficinista parisino que comparte su piso de dos habitaciones con una pitón de 2,50 m llamada Gros-câlin. Es un hogar divertido y tierno en el que las travesuras del cariñoso reptil, amante de los ratones blancos, van de la mano de las contorsiones sociales de su amo. Adaptación de Gros-Câlin, la primera novela escrita por Romain Gary bajo el seudónimo de Emile Ajar, Vivarium aborda los temas de la soledad, la búsqueda de uno mismo y el deseo de los demás, y está protagonizada por un sorprendente Fred Cacheux que oscila desenfadadamente entre lo trágico y lo cómico.Para reservar, ¡haga clic aquí!

Das Leben des Monsieur Cousin oder die Verwicklungen eines kleinen Pariser Büroangestellten, der seine Zweizimmerwohnung mit einer 2,50 m langen Python namens Gros-câlin teilt. Ein komischer und zärtlicher Haushalt, in dem die Eskapaden des liebevollen Reptils, das weiße Mäuse liebt, den sozialen Verrenkungen seines Besitzers folgen. Vivarium ist eine Adaption von Gros-Câlin, dem ersten Roman, den Romain Gary unter dem Pseudonym Emile Ajar schrieb, und behandelt Fragen der Einsamkeit, der Selbstfindung und der Sehnsucht nach dem anderen, getragen von einem erstaunlichen Fred Cacheux, der fröhlich zwischen Tragik und Komik hin und her schwankt

