Concert : La Jungle 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières, 11 novembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La Jungle est un groupe originaire de Mons (Belgique). Sous un format guitare-batterie assez radical, le duo développe un forme de Transe-Rock assez unique, qui prend tout son sens en concert.+ Porchlight+ Red Rocket 7.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

18, avenue Jean Jaurès Le Forum

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



La Jungle is a band from Mons (Belgium). With their radical guitar-drums format, the duo develop a unique form of Transe-Rock, which really comes into its own in concert.+ Porchlight+ Red Rocket 7

La Jungle es una banda de Mons (Bélgica). Utilizando un formato radical de guitarra y batería, el dúo desarrolla una forma única de trance-rock que realmente da lo mejor de sí en directo. + Porchlight+ Red Rocket 7

La Jungle ist eine Band aus Mons (Belgien). Unter einem ziemlich radikalen Gitarren-Schlagzeug-Format entwickelt das Duo eine ziemlich einzigartige Form des Transe-Rock, die bei Konzerten ihre ganze Bedeutung entfaltet.+ Porchlight+ Red Rocket 7

