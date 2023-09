CAFÉ QUARTIER 18 Avenue Grandpierre Villerupt, 12 octobre 2023, Villerupt.

Villerupt,Meurthe-et-Moselle

Le café quartier est animé par le Docteur Marie-Paul LANG, pneumologue/oncologue.

Des manipulateurs radios de l’hôpital de Mont-Saint Martin participent à cette réunion et peuvent répondre aux interrogations des personnes présentes en fournissant des explications détaillées sur le déroulement de la mammographie.. Tout public

Jeudi 2023-10-12 14:00:00 fin : 2023-10-12 14:00:00. 0 EUR.

18 Avenue Grandpierre Résidence Stéphane Hessel

Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The café quartier is hosted by Dr. Marie-Paul LANG, pneumologist/oncologist.

X-ray manipulators from the Mont-Saint Martin hospital take part in this meeting, and can answer questions from those present by providing detailed explanations of the mammography procedure.

El café del barrio está dirigido por la Dra. Marie-Paul Lang, neumóloga y oncóloga.

En este encuentro participan manipuladores de rayos X del hospital Mont-Saint Martin, que pueden responder a las preguntas de los asistentes explicando detalladamente el procedimiento de la mamografía.

Das Café Quartier wird von Dr. Marie-Paul LANG, Pneumologin/Onkologin, geleitet.

An diesem Treffen nehmen auch Röntgenassistenten des Krankenhauses Mont-Saint Martin teil, die die Fragen der Anwesenden beantworten können, indem sie detaillierte Erklärungen zum Ablauf der Mammographie geben.

