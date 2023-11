Téléthon : vente des créas des enfants 18 avenue François Mitterrand Ciboure, 27 novembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Les enfants des accueils périscolaires de l’école Marinela vendront leurs créations sur le parking ‘dépose minute’ de l’école..

2023-11-27 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

18 avenue François Mitterrand Ecole Marinela

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children from the Marinela school’s after-school programs will be selling their creations in the school’s ‘dépose minute’ parking lot.

Los niños de las actividades extraescolares del colegio Marinela venderán sus creaciones en el aparcamiento del centro.

Die Kinder der außerschulischen Betreuungsangebote der Marinela-Schule verkaufen ihre Werke auf dem Parkplatz der Schule.

