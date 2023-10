Théâtre de l’Usine Secret d’abeilles 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré, 21 mai 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Secrets d’abeille invite petit.es et grand.es à vivre l’expérience frémissante de la vie d’une ruche

Au départ, les abeilles suscitent de la crainte. Elles piquent ! Mais quel est donc leur secret ? Approchons nous donc pour comprendre… Dans cette forme intime, le public est placé au cœur de la ruche. Ca bourdonne, frémit et bouillonne. C’est un monde qui fait appel à tous nos sens, l’espace sonore, les odeurs, les objets et les costumes … Pénétrer dans la ruche, c’est mieux comprendre pour aimer mieux, et protéger ce qui nous entoure. Un conte documentaire, une fable jouée et dansée, magique et mystérieuse, qui fait revivre en sensations le cycle des saisons et notre lien avec le petit toujours très grand… !.

2024-05-21 fin : 2024-05-21 . 5 EUR.

18 avenue du Docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Secrets d’abeille invites young and old alike to experience the thrill of life in a beehive

At first, bees arouse fear. They sting! But what’s their secret? Let’s get closer and find out… In this intimate show, the audience is placed at the heart of the beehive. It buzzes, quivers and bubbles. It’s a world that appeals to all our senses, with its sounds, smells, objects and costumes… To enter the hive is to understand better, to love better, and to protect what surrounds us. A documentary tale, a fable performed and danced, magical and mysterious, that brings to life in sensations the cycle of the seasons and our link with the small, always very big… !

Secrets d’abeille invita a pequeños y mayores a experimentar la emoción de la vida en una colmena

Al principio, las abejas despiertan miedo. Pican Pero, ¿cuál es su secreto? Veámoslo de cerca y descubrámoslo… En este espectáculo íntimo, el público se sitúa en el corazón de la colmena. Zumba, tiembla y burbujea. Es un mundo que apela a todos nuestros sentidos, los sonidos, los olores, los objetos y los disfraces… Entrar en la colmena nos permite comprender mejor cómo amar y proteger lo que nos rodea. Un cuento documental, una fábula interpretada y bailada, mágica y misteriosa, que hace revivir las sensaciones del ciclo de las estaciones y nuestro vínculo con lo pequeño, siempre muy grande… ¡!

Bienengeheimnisse lädt Groß und Klein dazu ein, das Leben in einem Bienenstock hautnah mitzuerleben

Am Anfang sind Bienen sehr gefürchtet. Sie stechen doch! Aber was ist ihr Geheimnis? Gehen wir näher heran, um es zu verstehen… In dieser intimen Form befindet sich das Publikum im Herzen des Bienenstocks. Es summt, zittert und brodelt. Es ist eine Welt, die alle unsere Sinne anspricht, der Klangraum, die Gerüche, die Objekte und die Kostüme … In den Bienenstock einzudringen bedeutet, besser zu verstehen, um besser zu lieben und das, was uns umgibt, zu schützen. Ein dokumentarisches Märchen, eine gespielte und getanzte Fabel, magisch und geheimnisvoll, die den Zyklus der Jahreszeiten und unsere Verbindung mit dem Kleinen, das immer sehr groß ist, in Empfindungen wieder aufleben lässt … !

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Vallée de la Dordogne