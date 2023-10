Théâtre de l’Usine le Carnaval de Toumaï 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré, 22 mars 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Une création poétique et musicale inspirée du conte d’Isabelle Junca – invitation joyeuse à la magie de ce carnaval… pour toute la famille !

C’était le jour du carnaval des animaux |…| j’étais bien décidé à cueillir ce jour …

D’emblée, le ton est donné dans ce contre musical tout public qui nous plonge, avec Toumaï, dans un arc-en-ciel de couleurs et de sons. En ce jour de carnaval où tout est sens dessus dessous, on emboîte le pas de notre héros en quête de lui-même. Qui suis-je ?, scande-t-il au fil des rencontres d’êtres singuliers qui tracent sa voie chorégraphiée par le dispositif scénique de Coralie Salonne. L’ensemble Les illuminations fait de ce jour de fête une création musicale truffée des trouvailles de Pascal Zavaro, et le lieu d’un réjouissant mélange de cultures. Le trio violoncelle, violon, accordéon aide Toumaï à s’évader, traverser un désert ou patienter dans un oasis avant de rêver aux mystérieux Monts de la Lune… Autant de lieux, des décors oniriques et de costumes un peu fous d’Elene Usdin. Sait on qui l’on est avant de rencontrer l’Autre. A vous de répondre !.

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 . 5 EUR.

18 avenue du Docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A poetic and musical creation inspired by Isabelle Junca’s tale – a joyful invitation to the magic of carnival… for the whole family!

It was the day of the carnival of the animals, and I was determined to make the most of it…

Right from the start, the tone is set in this counter-musical for all audiences, as Toumaï plunges us into a rainbow of colors and sounds. On this carnival day, when everything is turned upside down, we follow in the footsteps of our hero as he searches for himself. Who am I? he chants as he encounters the singular beings who mark out his path, choreographed by Coralie Salonne’s stage set. The ensemble Les Illuminations turns this festive day into a musical creation brimming with Pascal Zavaro’s discoveries, and the setting for a delightful blend of cultures. The trio of cello, violin and accordion help Toumaï to escape, cross a desert or wait in an oasis before dreaming of the mysterious Mountains of the Moon… Elene Usdin’s dreamlike sets and crazy costumes. Do we know who we are before we meet the Other? It’s up to you to answer!

Una creación poética y musical inspirada en el cuento de Isabelle Junca, una alegre invitación a la magia del carnaval… ¡para toda la familia!

Era el día del carnaval de los animales y estaba decidido a aprovecharlo al máximo…

Desde el principio, este musical para todas las edades nos sumerge, de la mano de Toumaï, en un arco iris de colores y sonidos. En este día de carnaval en el que todo está patas arriba, seguimos los pasos de nuestro héroe en su búsqueda de sí mismo. ¿Quién soy yo? se pregunta mientras se encuentra con los singulares seres que marcan su camino, coreografiados por la escenografía de Coralie Salonne. El conjunto Les Illuminations convierte esta jornada festiva en una creación musical rebosante de los descubrimientos de Pascal Zavaro, y en el escenario de una deliciosa mezcla de culturas. El trío de violonchelo, violín y acordeón ayuda a Toumaï a escapar, atravesar un desierto o esperar en un oasis antes de soñar con las misteriosas Montañas de la Luna… Tantos lugares, decorados de ensueño y los locos disfraces de Elene Usdin. ¿Sabes quién eres antes de conocer al Otro? ¡De ti depende la respuesta!

Eine poetische und musikalische Kreation, inspiriert von Isabelle Junkas Erzählung – eine fröhliche Einladung zum Zauber dieses Karnevals … für die ganze Familie!

Es war der Tag des Karnevals der Tiere |…| ich war fest entschlossen, diesen Tag zu pflücken …

Gleich zu Beginn wird der Ton in diesem musikalischen Kontra für alle Zuschauer angegeben, das uns mit Toumaï in einen Regenbogen aus Farben und Klängen eintauchen lässt. An diesem Karnevalstag, an dem alles auf den Kopf gestellt wird, folgen wir unserem Helden auf der Suche nach sich selbst. Wer bin ich? », ruft er, während er auf einzigartige Wesen trifft, die seinen Weg vorzeichnen, der von Coralie Salonnes Bühnenbild choreografiert wird. Das Ensemble Les illuminations macht aus diesem Festtag eine musikalische Kreation, die mit den Einfällen von Pascal Zavaro gespickt ist, und den Ort einer erfreulichen Mischung von Kulturen. Das Trio Cello, Violine und Akkordeon hilft Toumaï zu entfliehen, eine Wüste zu durchqueren oder in einer Oase auszuharren, bevor er von den geheimnisvollen Mondbergen träumt… So viele Orte, traumhafte Kulissen und verrückte Kostüme von Elene Usdin. Weiß man, wer man ist, bevor man den Anderen trifft? Die Antwort liegt bei Ihnen!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Vallée de la Dordogne