Théâtre de l’Usine Un Océan d’amour 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 6 mars 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Deux grands enfants font des bateaux de papier et laissent aller leur imagination. Et si Monsieur s’en allait pêcher au large …? Naît une aventure burlesque d’amour et de routine, du temps qui passe, de tempête et de ressac. Une histoire muette avec moult mouettes et des idées pêchées au grand large.

2024-03-06 10:00:00 fin : 2024-03-06 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Two grown-up children make paper boats and let their imaginations run wild. Et si Monsieur s’en allait pêcher au large? The result is a burlesque adventure of love and routine, the passage of time, storms and surf. A silent story with lots of seagulls and ideas from the open sea

Dos niños mayores hacen barquitos de papel y dan rienda suelta a su imaginación. Et si Monsieur s’en allait pêcher au large? Lo que sigue es una aventura burlesca sobre el amor y la rutina, el paso del tiempo, las tormentas y el surf. Una historia silenciosa con muchas gaviotas e ideas de alta mar

Zwei große Kinder basteln Papierboote und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Was wäre, wenn Monsieur zum Hochseefischen fahren würde? Es entsteht ein burleskes Abenteuer über Liebe und Routine, über die Zeit, die vergeht, über Sturm und Brandung. Eine stumme Geschichte mit Möwen und Ideen, die auf hoher See gefischt wurden

