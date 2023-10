Théâtre de l’Usine Take care 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 1 mars 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

C’est sa dernière danse, à Simone. Elle virevolte, chavire et tourne aérienne. Tous la regardent- comme à l’époque. C’est le bal de l’été de l’Ehpad. A partir de l’histoire de Simone, Take care fait surgir sur scène toute une poétique du care. La Care, c’est ici une simple attention aux autres : l’ouvrage de celles et ceux qui prennent soin de notre quotidien. Mise en scène documentée d’une matière nouvelle, issue de la réalité, mais aussi imaginaire et poétique : voici un spectacle d’une grande humanité, qui fait terriblement du bien..

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



This is Simone’s last dance. She twirls, capsizes and turns aerial. Everyone looks at her – as they did then. It’s the Ehpad’s summer ball. Based on Simone’s story, Take Care brings to the stage a whole poetics of care. In this case, care is simply attention to others: the work of those who take care of our daily lives. A documented staging of a new material, derived from reality, but also imaginary and poetic: here is a show of great humanity, which feels terribly good.

Este es el último baile de Simone. Gira, da vueltas y gira en el aire. Todos la miran, como entonces. Es el baile de verano del Ehpad. Basada en la historia de Simone, Take Care lleva al escenario todo un mundo poético de cuidados. El cuidado es aquí simple atención a los demás: el trabajo de quienes se ocupan de nuestra vida cotidiana. Una puesta en escena documentada de un material nuevo, derivado de la realidad, pero también imaginario y poético: he aquí un espectáculo de gran humanidad, que sienta terriblemente bien.

Das ist Simones letzter Tanz. Sie tänzelt, kentert und dreht sich in der Luft. Alle schauen ihr zu – wie damals. Es ist der Sommerball des Altersheims. Ausgehend von Simones Geschichte bringt Take Care eine ganze Poetik der Care auf die Bühne. Care ist hier eine einfache Aufmerksamkeit für andere: das Werk derjenigen, die sich um unseren Alltag kümmern. Eine dokumentierte Inszenierung eines neuen Stoffes, der aus der Realität stammt, aber auch imaginär und poetisch ist: Dies ist eine Aufführung von großer Menschlichkeit, die unheimlich gut tut.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne