Théâtre de l’Usine Bal’Ograph Electro Drag show 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 10 février 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Au son de DJ sets électro ponctués par des performances de Drag Queens, le mélange des genres est à l’honneur. Laissez-vous emporter par la créativité, le glamour et l’humour des artistes. Dress code : Osez !.

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Bistrot de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



To the sound of electro DJ sets punctuated by Drag Queens performances, the mix of genres is in the spotlight. Let yourself be carried away by the creativity, glamour and humor of the artists. Dress code: Dare!

Al son de DJ sets de música electrónica salpicados por actuaciones de Drag Queens, la mezcla de géneros está en el punto de mira. Déjese llevar por la creatividad, el glamour y el humor de los artistas. Código de vestimenta: ¡Atrévete!

Zu den Klängen von Elektro-DJ-Sets, die von Auftritten der Drag Queens unterbrochen werden, wird die Mischung der Genres gefeiert. Lassen Sie sich von der Kreativität, dem Glamour und dem Humor der Künstler mitreißen. Dresscode: Trauen Sie sich!

