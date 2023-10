Théâtre de l’Usine Hippocampe, voyage imaginaire pour 900 cubes 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 24 janvier 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Les cubes s’empilent, une ville se dessine avec ses tours, ses routes et ses paysages. Petit à petit, nos constructeurs découvrent que les objets qu’ils animent sont comme vivants. Ils révèlent leur mystère, se mettent en mouvement… Corps, cubes, lignes, musiques et lumières se combinent; se défont, en une sorte de Tetris, d’autres formes apparaissent, personnages, cosmogonies, imaginaires. Tout flotte sous nos yeux en légèreté et les sens sont libres. On rêve..

2024-01-24 09:30:00 fin : 2024-01-24 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The cubes stack up, and a city takes shape with its towers, roads and landscapes. Little by little, our builders discover that the objects they animate are as if alive. They reveal their mystery, set themselves in motion? Bodies, cubes, lines, music and light combine and unravel, in a kind of Tetris, and other forms appear, characters, cosmogonies, imaginary worlds. Everything floats lightly before our eyes, and the senses are free. We dream.

Los cubos se amontonan y una ciudad toma forma, con sus torres, carreteras y paisajes. Poco a poco, nuestros constructores descubren que los objetos a los que dan vida están como vivos. Revelan su misterio, se ponen en movimiento.. Cuerpos, cubos, líneas, música y luz se combinan; se desenredan, en una especie de Tetris, y aparecen otras formas, personajes, cosmogonías, mundos imaginarios. Todo flota ligeramente ante nuestros ojos y los sentidos se liberan. Soñamos.

Die Würfel werden gestapelt, eine Stadt entsteht mit ihren Türmen, Straßen und Landschaften. Nach und nach entdecken unsere Konstrukteure, dass die Objekte, die sie zum Leben erwecken, wie lebendig sind. Sie enthüllen ihr Geheimnis und setzen sich in Bewegung? Körper, Würfel, Linien, Musik und Licht werden kombiniert und wieder aufgelöst, in einer Art Tetris tauchen andere Formen auf, Figuren, Kosmogonien, Phantasien. Alles schwebt vor unseren Augen in Leichtigkeit und die Sinne sind frei. Wir träumen.

