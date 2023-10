Théâtre de l’Usine Sur le coeur 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 19 janvier 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Paris, 2025. Depuis que les femmes parlent et qu’on les écoute, de nouvelles pathologies apparaissent, qui touchent les deux sexes : peurs, anxiétés, et phobies nouvelles. Pour y faire face, l’hôpital de la Piété Salpêtrière vient d’ouvrir une nouvelle unité de soin et de recherche post MeToo. Iris y est placée en observation car elle a brutalement cessé de parler. La chambre d’hôpital devient alors un lieu de toutes les fictions, de toute les fantasmagories. Parlé, chanté, joué, dansé, combatif et jubilatoire, Sur le cœur tente de saisir le chaos du monde, pour écrire de nouveaux possibles, et rire, ensemble, du désastre..

2024-01-19 20:30:00 fin : 2024-01-19 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Paris, 2025. Now that women are speaking out and being listened to, new pathologies are emerging that affect both sexes: new fears, anxieties and phobias. To deal with them, the Piété Salpêtrière hospital has just opened a new post-MeToo care and research unit. Iris is under observation because she has suddenly stopped speaking. The hospital room becomes a place for all kinds of fictions and fantasies. Spoken, sung, acted, danced, combative and jubilant, Sur le c?ur attempts to grasp the chaos of the world, to write new possibilities, and to laugh, together, at the disaster.

París, 2025. Ahora que las mujeres alzan la voz y son escuchadas, surgen nuevas patologías que afectan a ambos sexos: nuevos miedos, ansiedades y fobias. Para hacerles frente, el hospital Piété Salpêtrière acaba de abrir una nueva unidad de cuidados e investigación post-MeToo. Iris está en observación porque de repente ha dejado de hablar. La habitación del hospital se convierte en un lugar para todo tipo de ficciones y fantasías. Hablada, cantada, actuada, bailada, combativa y jubilosa, Sur le cœur intenta captar el caos del mundo, escribir nuevas posibilidades y reírse, juntos, del desastre.

Paris, 2025. Seitdem Frauen sprechen und man ihnen zuhört, treten neue Pathologien auf, die beide Geschlechter betreffen: neue Ängste, Beklemmungen und Phobien. Um diesen Problemen zu begegnen, hat das Krankenhaus Piété Salpêtrière gerade eine neue Abteilung für die Behandlung und Forschung nach MeToo eröffnet. Iris wird dort zur Beobachtung untergebracht, weil sie plötzlich aufgehört hat zu sprechen. Das Krankenzimmer wird zu einem Ort aller Fiktionen und Phantasmagorien. Gesprochen, gesungen, gespielt, getanzt, kämpferisch und jubelnd, versucht Sur le c?ur das Chaos der Welt zu erfassen, um neue Möglichkeiten zu schreiben und gemeinsam über die Katastrophe zu lachen.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne