Noel celtique 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 4 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

L’école de musique de Saint-Céré-Bretenoux- Biars-sur-Cère, dans le cadre du Téléthon propose un concert de musique irlandaise.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The Saint-Céré-Bretenoux-Biars-sur-Cère music school offers a concert of Irish music as part of the Telethon

En el marco del Telemaratón, la escuela de música de Saint-Céré-Bretenoux-Biars-sur-Cère ofrece un concierto de música irlandesa

Die Musikschule Saint-Céré-Bretenoux- Biars-sur-Cère bietet im Rahmen des Telethons ein Konzert mit irischer Musik an

