Théâtre de l’Usine Time To Hell 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 19 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Time to Hell est le récit d’une vie, le jongleur aborde son parcours, et, pour la première fois en public, le rapport à sa maladie. Ici, le jonglage est un geste radical, endurant, qui pousse ses propres limites; le souffle résiste et la parole devient puissante pour dire le combat, l’urgence parfois et puis l’espoir, le recours à l’art pour avoir le temps de vivre. Il nous invite en toute intimité pour un moment d’émotion partagée, interrogeant nos fragilités et nos forces en un témoignage revigorant !.

2023-12-19 20:30:00 fin : 2023-12-19 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Time to Hell is the story of a lifetime, as the juggler discusses his career and, for the first time in public, his relationship with his illness. Here, juggling is a radical, enduring gesture that pushes its own limits; the breath resists and the word becomes powerful to express the struggle, the urgency at times and then the hope, the recourse to art to have time to live. He invites us in for a moment of shared emotion, questioning our frailties and strengths in an invigorating testimonial!

Time to Hell es la historia de toda una vida, en la que el malabarista habla de su viaje y, por primera vez en público, de su relación con la enfermedad. Aquí, el malabarismo es un gesto radical y duradero que sobrepasa sus propios límites; la respiración se resiste y la palabra se hace poderosa para expresar la lucha, la urgencia a veces y luego la esperanza, el recurso al arte para tener tiempo de vivir. ¡Nos invita a un momento de emoción compartida, cuestionando nuestras fragilidades y nuestras fuerzas en un testimonio vigorizante!

Time to Hell ist die Erzählung eines Lebens, in der der Jongleur seinen Werdegang und – zum ersten Mal in der Öffentlichkeit – die Beziehung zu seiner Krankheit thematisiert. Hier ist das Jonglieren eine radikale, ausdauernde Geste, die an ihre eigenen Grenzen geht; der Atem hält stand und die Sprache wird mächtig, um den Kampf zu erzählen, die Dringlichkeit manchmal und dann die Hoffnung, den Rückgriff auf die Kunst, um Zeit zum Leben zu haben. Er lädt uns zu einem intimen Moment gemeinsamer Emotionen ein, in dem er unsere Schwächen und Stärken in einem erfrischenden Zeugnis hinterfragt

