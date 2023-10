Théâtre de l’Usine histoire(s)de France 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 8 décembre 2023, Saint-Céré.

Sur scène, trois élèves sont invités par leur professeur à rejouer des passages de l’histoire de France…mais tout le monde n’est pas d’accord : de la Gaule aux colonies, il semble y avoir quelques lacunes dans les manuels scolaires, voire même, quelques fake news du passé ! Un spectacle intelligent et drôle; nécessaire comme un bain de jouvence….

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . 5 EUR.

On stage, three students are invited by their teacher to re-enact passages from French history… but not everyone agrees: from Gaul to the colonies, there seem to be a few gaps in the textbooks, and even some fake news from the past! An intelligent and funny show, as necessary as a rejuvenating bath…

En escena, tres alumnos son invitados por su profesor a recrear pasajes de la historia de Francia… pero no todos están de acuerdo: de la Galia a las colonias, parece que hay algunas lagunas en los libros de texto, ¡e incluso algunas noticias falsas del pasado! Un espectáculo inteligente y divertido, tan necesario como un baño rejuvenecedor…

Auf der Bühne werden drei Schüler von ihrem Lehrer aufgefordert, Teile der französischen Geschichte nachzuspielen… aber nicht alle sind damit einverstanden: Von Gallien bis zu den Kolonien scheint es einige Lücken in den Schulbüchern zu geben, ja sogar einige Fake News aus der Vergangenheit! Eine intelligente und lustige Aufführung, die wie ein Verjüngungsbad notwendig ist…

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne