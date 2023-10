Rendez-vous des curieux : apéro-rencontre Histoire(s) de France 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 8 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Amine Adjina nous parlera de son geste artistique et de la génèse de l’écriture d’Histoire(s) de France. Il interrogera notre rapports aux récits et au jeu. En écho, Marielle Gillard nous présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la pièce : les gaulois, la Révolution Française, ou encore la coupe du Monde 98.

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. EUR.

18 avenue du docteur Roux Bistrot de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Amine Adjina will talk about his artistic gesture and the genesis of Histoire(s) de France. He will question our relationship with narratives and play. Echoing this, Marielle Gillard will present a selection of works related to the play: the Gauls, the French Revolution, and the 98 World Cup

Amine Adjina hablará de su enfoque artístico y de la génesis de Histoire(s) de France. Cuestionará nuestra relación con las historias y la interpretación. A continuación, Marielle Gillard presentará una selección de obras relacionadas con la obra: los galos, la Revolución Francesa y el Mundial 98

Amine Adjina wird uns über seine künstlerische Geste und die Entstehung des Schreibens von Histoire(s) de France berichten. Er wird unsere Beziehung zu Erzählungen und zum Spiel hinterfragen. Als Echo wird Marielle Gillard eine Auswahl von Werken vorstellen, die mit dem Stück in Verbindung stehen: die Gallier, die Französische Revolution oder auch die Fußballweltmeisterschaft 98

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne