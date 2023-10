Théâtre de l’Usine Camille Laily : Crépuscule 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 1 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Entre jazz et folk, Camille Laïly offre un voyage rêvé dans nos paysages intérieurs.

Une « voix agile comme le ruisseau, une présence douce et puissante, une écriture riche et musicale » (Hexagone) : la chanteuse, portée par le trio de guitare, contrebasse et percussions corporelles, nous entraîne du côté d’artistes comme Pomme, Camille et Barbara. Grand Prix du tremplin « À nos chansons » 2022 et artiste accompagnée du Pax de St-Étienne, elle présente son nouvel album Crépuscule, qui a rejoint le catalogue d’EPM Musique. Véritable ode à la lumière, Crépuscule dit le monde, tout en douceur et poésie. Camille Laïly cherche la lueur au creux de nos obscurités, entre fureur de vivre et désir d’aventures. Un patchwork délicat, en dentelle de sons, de rythmes, de vers et d’images, mêlé au feeling de cette artiste lyonnaise. Nue, l’écriture sonne déjà ; puis la voix s’élève, souple comme un violon […].Camille Laïly nous fait grandir, en chanson.

Francofans.

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Between jazz and folk, Camille Laïly offers a dreamy journey into our inner landscapes.

A « voice as agile as a brook, a gentle yet powerful presence, rich and musical writing » (Hexagone): the singer, supported by a trio of guitar, double bass and body percussion, takes us to the side of artists such as Pomme, Camille and Barbara. Grand Prize winner of the 2022 « À nos chansons » springboard and guest artist at the Pax de St-Étienne, she presents her new album Crépuscule, which has joined the EPM Musique catalog. A veritable ode to light, Crépuscule is a gentle, poetic expression of the world. Camille Laïly searches for the light in the depths of our darkness, between the fury of life and the desire for adventure. A delicate, lacy patchwork of sounds, rhythms, verses and images, blended with the feeling of this artist from Lyon. Naked, the writing already sounds; then the voice rises, supple as a violin […] Camille Laïly makes us grow, in song.

Francofans

A caballo entre el jazz y el folk, Camille Laïly nos ofrece un viaje onírico a nuestros paisajes interiores.

Con una « voz ágil como un arroyo, una presencia suave pero poderosa y una composición rica y musical » (Hexagone), la cantante, respaldada por un trío de guitarra, contrabajo y percusión corporal, nos acerca a artistas de la talla de Pomme, Camille y Barbara. Ganadora del concurso trampolín « À nos chansons » 2022 y artista invitada de la Pax de St-Étienne, presenta su nuevo álbum Crépuscule, que se ha incorporado al catálogo de EPM Musique. Crépuscule es una suave y poética oda a la luz. Camille Laïly busca la luz en las profundidades de nuestra oscuridad, entre la furia de la vida y el deseo de aventura. Un delicado mosaico de sonidos, ritmos, versos e imágenes, mezclados con el sentimiento de esta artista lionesa. Desnuda, la escritura ya suena; luego se eleva la voz, flexible como un violín […] Camille Laïly nos hace crecer, cantando.

Francofans

Zwischen Jazz und Folk bietet Camille Laïly eine verträumte Reise in unsere inneren Landschaften.

Eine « flinke Stimme wie ein Bach, eine sanfte und kraftvolle Präsenz, ein reiches und musikalisches Schreiben » (Hexagone): Die Sängerin, getragen von einem Trio aus Gitarre, Kontrabass und Bodypercussion, führt uns auf die Seite von Künstlern wie Pomme, Camille und Barbara. Als Grand Prix des Sprungbretts « À nos chansons » 2022 und begleitete Künstlerin des Pax de St-Étienne stellt sie ihr neues Album Crépuscule vor, das in den Katalog von EPM Musique aufgenommen wurde. Crépuscule ist eine wahre Ode an das Licht und erzählt von der Welt, ganz sanft und poetisch. Camille Laïly sucht nach dem Licht in unseren dunklen Ecken, zwischen Lebenslust und dem Wunsch nach Abenteuern. Ein zartes Patchwork aus Klängen, Rhythmen, Versen und Bildern, gemischt mit dem Gefühl dieser Künstlerin aus Lyon. Die nackte Schrift klingt bereits, dann erhebt sich die Stimme, geschmeidig wie eine Geige […] Camille Laïly lässt uns wachsen, in Liedern.

Francofans

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Dordogne