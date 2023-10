Rendez-vous des curieux : banquet créatif À table ! 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 30 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Cette injonction, bien connue des équipes artistiques, évoque le moment du partage, de la réflexion joyeuse et invite au débat. Comme pour un « travail à la table», nous invitons habitant·es et artistes à échanger sur notre exploration des arts mêlés ! De l’entrée au dessert, ce repas créatif et convivial sera ponctué d’impromptus artistiques qui alimenteront nos réflexions et nos rêveries. Nous partagerons des mets locaux préparés avec soin, et vous invitons à amener un dessert pour clore cette soirée participative et gourmande ! Proposé par Marin Clavaguera-Pratx et la troupe amateur de ScénOgraph. Avec Emmanuel Audibert, auteur, marionnettiste et acteur de Mise à nu – Cie 36 du mois..

2023-11-30 19:30:00 fin : 2023-11-30 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Bistrot de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



This injunction, well known to artistic teams, evokes the moment of sharing, joyful reflection and invites debate. As if we were « working at the table », we invite residents and artists to discuss our exploration of the mixed arts! From starter to dessert, this creative and convivial meal will be punctuated by artistic impromptus to fuel our reflections and reveries. We’ll share carefully prepared local dishes, and invite you to bring a dessert to round off this participatory and gourmet evening! Presented by Marin Clavaguera-Pratx and the ScénOgraph amateur troupe. With Emmanuel Audibert, author, puppeteer and actor from Mise à nu – Cie 36 du mois.

Este mandato, bien conocido por los equipos artísticos, evoca el momento de compartir, de reflexión gozosa e invita al debate. Como si estuviéramos « trabajando a la mesa », invitamos a residentes y artistas a debatir sobre nuestra exploración de las artes mixtas Desde el entrante hasta el postre, esta comida creativa y cordial estará salpicada de improvisaciones artísticas que alimentarán nuestras reflexiones y ensoñaciones. Compartiremos platos locales cuidadosamente preparados y le invitamos a traer un postre para redondear esta velada participativa y gastronómica Presentado por Marin Clavaguera-Pratx y el grupo de aficionados ScénOgraph. Con Emmanuel Audibert, autor, titiritero y actor de Mise à nu – Cie 36 du mois.

Diese Aufforderung, die Künstlerteams wohlbekannt ist, erinnert an den Moment des Teilens, des fröhlichen Nachdenkens und lädt zur Debatte ein. Wie bei einer « Arbeit am Tisch » laden wir Einwohner und Künstler dazu ein, sich über unsere Erkundung der gemischten Künste auszutauschen! Von der Vorspeise bis zum Dessert wird dieses kreative und gesellige Essen von künstlerischen Improvisationen unterbrochen, die unsere Überlegungen und Träumereien anregen sollen. Wir werden sorgfältig zubereitete lokale Gerichte teilen und laden Sie ein, ein Dessert mitzubringen, um diesen Abend zu beenden! Vorgeschlagen von Marin Clavaguera-Pratx und der Amateurtruppe von ScénOgraph. Mit Emmanuel Audibert, Autor, Puppenspieler und Schauspieler von Mise à nu – Cie 36 du mois.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Dordogne