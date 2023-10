Théâtre de l’Usine Antonio Lizana Quintet 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 18 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Naviguant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Accompagné ici par l’extraordinaire danseur flamenco El Mawi de Cadíz, le spectacle est total !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 10 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Moving between New York and his native Andalusia, Antonio Lizana has become one of the most famous exponents of flamenco jazz in just a few years. Accompanied here by the extraordinary flamenco dancer El Mawi de Cadíz, the show is total!

Moviéndose entre Nueva York y su Andalucía natal, Antonio Lizana se ha convertido en pocos años en uno de los más famosos exponentes del flamenco jazz. Acompañado aquí por el extraordinario bailaor flamenco El Mawi de Cadíz, ¡el espectáculo es total!

Antonio Lizana, der zwischen New York und seiner Heimat Andalusien pendelt, ist in wenigen Jahren zu einem der bekanntesten Vertreter des Flamenco-Jazz geworden. Hier wird er von dem außergewöhnlichen Flamenco-Tänzer El Mawi de Cadíz begleitet, der für eine totale Show sorgt!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Dordogne