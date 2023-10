» Bergers » de William S. merwin 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré, 17 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

ce nouveau récit s’appelle Bergers et voici une présentation de son contenu :

Dans ce récit, le poète américain William S. Merwin décrit sa rencontre avec des bergers du causse et son installation sur un plateau du Haut-Quercy. Il raconte une vie au rythme des saisons et évoque la cueillette des champignons, des noix, la distillation des prunes, les moutons des voisins, le temps qu’il passe à s’occuper méticuleusement du potager qui le nourrit. Tout ce monde tranquille est bouleversé par des changements inéluctables ; le poète les décrit avec une grande finesse et à travers le regard original et juste de l’étranger qui devient « local ». Bergers, traduit par Françoise Palleau-Papin, est extrait du recueil The Lost Upland, qui regroupe trois nouvelles dont Les dernières vendanges de Merle, déjà publiée aux éditions Fanlac.

Organisé par la Librairie Parenthèse

Présence de Michael Taylor.

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

18 Avenue du Docteur Roux

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



this new story is called Bergers, and here’s an introduction to its contents:

In this story, American poet William S. Merwin describes his encounter with causse shepherds and his move to a plateau in the Haut-Quercy region. He recounts a life lived to the rhythm of the seasons, picking mushrooms and walnuts, distilling plums, watching his neighbors? sheep, and meticulously tending the vegetable garden that feeds him. All this tranquil world is disrupted by inescapable changes; the poet describes them with great finesse and through the original and accurate eyes of the foreigner who becomes « local ». Bergers, translated by Françoise Palleau-Papin, is taken from The Lost Upland, a collection of three short stories, including Les dernières vendanges de Merle, previously published by Fanlac.

Organized by Librairie Parenthèse

Michael Taylor in attendance

este nuevo relato se titula Bergers, y he aquí una introducción a su contenido:

En este relato, el poeta estadounidense William S. Merwin describe su encuentro con los pastores de la causse y su traslado a una meseta de la región de Haut-Quercy. Relata una vida que sigue el ritmo de las estaciones, recogiendo setas y nueces, destilando ciruelas, vigilando las ovejas de sus vecinos y cuidando meticulosamente el huerto que le da de comer. Todo este mundo tranquilo se ve perturbado por cambios ineludibles; el poeta los describe con gran finura y a través de la mirada original y certera del extranjero que se convierte en « local ». Bergers, traducido por Françoise Palleau-Papin, procede de The Lost Upland, una colección de tres relatos, entre ellos Les dernières vendanges de Merle, publicada anteriormente por Fanlac.

Organiza Librairie Parenthèse

En presencia de Michael Taylor

diese neue Erzählung heißt Bergers und hier ist ein Überblick über ihren Inhalt:

In dieser Erzählung beschreibt der amerikanische Dichter William S. Merwin seine Begegnung mit den Schäfern der Causse und seine Ansiedlung auf einem Plateau im Haut-Quercy. Er erzählt von einem Leben im Rhythmus der Jahreszeiten und erinnert an das Sammeln von Pilzen und Nüssen, das Destillieren von Pflaumen, die Schafe der Nachbarn und die Zeit, die er damit verbringt, sich akribisch um den Gemüsegarten zu kümmern, der ihn ernährt. Diese ruhige Welt wird durch unausweichliche Veränderungen erschüttert; der Dichter beschreibt sie mit großer Feinheit und durch den originellen und richtigen Blick des Fremden, der zum « Einheimischen » wird. Bergers, übersetzt von Françoise Palleau-Papin, stammt aus der Sammlung The Lost Upland, die drei Kurzgeschichten umfasst, darunter Les dernières vendanges de Merle, die bereits im Fanlac-Verlag erschienen ist.

Organisiert von der Buchhandlung Parenthèse

Anwesenheit von Michael Taylor

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne