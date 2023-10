Rendez-vous des curieux : explorons les Arts 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 9 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Explorons les Arts

Grâce aux couleurs, au point de vue singulier des artistes, à la densité des matières utilisées et à la composition, les œuvres de l’Artothèque nous emportent dans le monde des arts vivants en convoquant cirque, théâtre, danse ou encore cinéma. Cette exposition nous invite à redécouvrir les arts de façon transversale. Telle une ode au nomadisme, partons à l’aventure hors des sentiers battus !.

2023-11-09 fin : 2023-11-10 . 0 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Exploring the arts

Thanks to the colors, the singular point of view of the artists, the density of the materials used and the composition, the Artothèque?s works take us into the world of the living arts, summoning circus, theater, dance and cinema. This exhibition invites us to rediscover the arts in a cross-disciplinary way. Like an ode to nomadism, let?s set off on an adventure off the beaten track!

Explorar las artes

Gracias a los colores, el punto de vista singular de los artistas, la densidad de los materiales utilizados y la composición, las obras de la Artothèque nos adentran en el mundo de las artes vivas, reuniendo circo, teatro, danza y cine. Esta exposición nos invita a redescubrir las artes de forma transversal. Como una oda al nomadismo, ¡emprendamos una aventura fuera de los caminos trillados!

Erforschen wir die Künste

Dank der Farben, des einzigartigen Blickwinkels der Künstler, der Dichte der verwendeten Materialien und der Komposition entführen uns die Werke der Artothek in die Welt der darstellenden Künste, indem sie Zirkus, Theater, Tanz oder auch Kino aufrufen. Diese Ausstellung lädt uns ein, die Künste auf transversale Weise wiederzuentdecken. Wie eine Ode an das Nomadentum begeben wir uns auf ein Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Dordogne