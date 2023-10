Théâtre de l’Usine P.I.E.D format de poche 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 18 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

On dit » bête comme ses pieds », « il s’y prend comme un pied » mais bon pourquoi ? on dit aussi » faire du pied », « c’est le pied » ou « prendre son pied », cela dit Bérénice Legrand et La Ruse jouent et dansent ici avec les leurs, comme avec les nôtres. Nos pieds. Avec lesquels il semblerait, pour la plupart d’entre nous, qu’on joue de moins en moins à mesure que l’on grandit et qu’ils s’éloignent de la tête. Comme dans toutes leurs créations ou installations, elles cherchent des dispositifs pour que jeunes et moins jeunes interagissent avec le spectacle, avec les artistes, avec le moment présent. S’ouvre alors tout un monde de pieds expressifs et tendres, qui se cherchent, se trouvent, se disputent ou s’élancent… toute une histoire de vie sensible et belle, dans une forêt de jambes..

2023-10-18 10:00:00 fin : 2023-10-18 . 5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



We say « bête comme ses pieds », « il s’y prend comme un pied », but why? We also say « faire du pied », « c’est le pied » or « prendre son pied », that said Bérénice Legrand and La Ruse play and dance here with theirs, as with ours. Our feet. With which it would seem, for most of us, we play less and less as we grow older and further away from our heads. As with all their creations and installations, they seek ways for young and old to interact with the show, with the artists, with the present moment. A whole world of expressive, tender feet opens up, as they seek each other out, find each other, quarrel or dart… a whole story of sensitive, beautiful life, in a forest of legs.

Decimos « tan estúpido como sus pies », « se lo toma como un pie », pero ¿por qué? También decimos « faire du pied », « c’est le pied » o « prendre son pied », que decía que Bérénice Legrand y La Ruse tocan y bailan aquí con los suyos, como con los nuestros. Nuestros pies. Con los que, al parecer, la mayoría de nosotros jugamos cada vez menos a medida que envejecemos y nos alejamos de nuestras cabezas. Como en todas sus creaciones e instalaciones, buscan la manera de que pequeños y mayores interactúen con el espectáculo, con los artistas, con el momento presente. El resultado es todo un mundo de pies tiernos y expresivos, buscándose, encontrándose, discutiendo o huyendo… toda una historia de vida sensible y hermosa en un bosque de piernas.

Man sagt « dumm wie Brot », « er macht es wie ein Fuß », aber warum eigentlich? Man sagt auch « Fuß machen », « es ist der Fuß » oder « seinen Fuß nehmen », aber Bérénice Legrand und La Ruse spielen und tanzen hier mit ihren eigenen, wie auch mit unseren Füßen. Unseren Füßen. Mit denen wir, so scheint es für die meisten von uns, immer weniger spielen, je älter wir werden und je weiter sie sich vom Kopf entfernen. Wie bei all ihren Kreationen oder Installationen suchen sie nach Vorrichtungen, damit Jung und Alt mit der Aufführung, mit den Künstlern und mit dem Moment interagieren können. So öffnet sich eine ganze Welt ausdrucksstarker und zarter Füße, die sich suchen, finden, streiten oder sich in Bewegung setzen… eine ganze Geschichte des sensiblen und schönen Lebens in einem Wald aus Beinen.

