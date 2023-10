Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré, 14 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

sEdito Saison 2023-2024- le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. Victor Hugo

Cette saison, nous vous embarquons à la découverte d’artistes qui croisent les esthétiques, les répertoires, pour nous accompagner dans des voyages pleins d’émotions. La création est au cœur de notre programmation avec quatre équipes accueillies autour de Nathalie Fillion et Thomas Bouyou en théâtre, et Tony Melvil, Aurélie Allexandre d’Albronn en musique. Tous ces artistes insufflent de la vie au théâtre, ils nous parlent de sujets de société avec poésie et humanité. Grâce à leurs talents, leur inventivité, la danse classique croise le théâtre, le théâtre le sport, le cirque devient concert, le jazz se mêle au flamenco, les textes du répertoire aux écritures d’aujourd’hui. Le Théâtre de l’Usine, plus qu’un lieu de spectacles, un lieu de résidence pour les équipes artistiques, est une maison de théâtre ouverte, accueillante, qui souhaite titiller votre curiosité. Avec Marin Clavaguera-Pratx, artiste en charge des projets de médiation qui a rejoint la belle équipe de ScénOgraph, nous donnons un nouvel élan aux Rendez-vous Curieux, ouverts à toutes et tous, avec des banquets créatifs, la création d’une troupe amateure, entre autres…/… Catherine Cullen Présidente Véronique Do Directrice général.

2023-10-14 fin : 2024-05-25 . .

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



sEdito Season 2023-2024- Theater is a point of optics. Everything that exists in the world, in history, in life, in man, must and can be reflected there, but under the magic wand of art. Victor Hugo

This season, we invite you to discover artists who cross aesthetics and repertoires, to accompany us on emotional journeys. Creation is at the heart of our programming, with four teams hosted by Nathalie Fillion and Thomas Bouyou in theater, and Tony Melvil and Aurélie Allexandre d?Albronn in music. All these artists breathe life into the theater, addressing social issues with poetry and humanity. Thanks to their talents and inventiveness, classical dance meets theater, theater meets sport, circus becomes concert, jazz mingles with flamenco, and texts from the repertory with the writings of today. The Théâtre de l’Usine is more than just a venue for performances and a residence for artistic teams; it’s an open, welcoming theater that wants to arouse your curiosity. With Marin Clavaguera-Pratx, artist in charge of mediation projects who has joined the fine ScénOgraph team, we are giving new impetus to the Rendez-vous Curieux, open to all, with creative banquets and the creation of an amateur troupe, among other things?/… Catherine Cullen President Véronique Do General Manager

sEdito Temporada 2023-2024- El teatro es un punto óptico. Todo lo que existe en el mundo, en la historia, en la vida, en el hombre, debe y puede reflejarse allí, pero bajo la varita mágica del arte. Victor Hugo

Esta temporada, le llevamos a descubrir artistas que cruzan estéticas y repertorios para embarcarnos en un viaje lleno de emociones. La creación está en el centro de nuestro programa, con cuatro equipos dirigidos por Nathalie Fillion y Thomas Bouyou en teatro, y Tony Melvil y Aurélie Allexandre d’Albronn en música. Todos estos artistas dan vida al teatro, hablándonos de temas sociales con poesía y humanidad. Gracias a su talento e inventiva, la danza clásica se encuentra con el teatro, el teatro con el deporte, el circo se convierte en concierto, el jazz se mezcla con el flamenco y los textos del repertorio con la escritura contemporánea. El Théâtre de l’Usine es más que un lugar de espectáculos y de residencia de equipos artísticos: es un teatro abierto y acogedor que pretende despertar su curiosidad. Con Marin Clavaguera-Pratx, el artista encargado de los proyectos de divulgación que se ha unido al magnífico equipo de ScénOgraph, damos un nuevo impulso a los Rendez-vous Curieux, abiertos a todos, con banquetes creativos y la creación de una compañía de aficionados, por citar sólo algunos? Catherine Cullen Presidenta Véronique Do Directora General

sEdito Saison 2023-2024- Das Theater ist ein optischer Punkt. Alles, was in der Welt, in der Geschichte, im Leben, im Menschen existiert, alles muss und kann hier reflektiert werden, aber unter dem Zauberstab der Kunst. Victor Hugo

In dieser Spielzeit nehmen wir Sie mit auf die Entdeckung von Künstlern, die Ästhetiken und Repertoires kreuzen, um uns auf Reisen voller Emotionen zu begleiten. Die Kreation steht im Mittelpunkt unseres Programms mit vier Teams um Nathalie Fillion und Thomas Bouyou im Theater und Tony Melvil und Aurélie Allexandre d’Albronn in der Musik. Alle diese Künstler hauchen dem Theater Leben ein, sie sprechen mit uns über gesellschaftliche Themen mit Poesie und Menschlichkeit. Dank ihrer Talente und ihres Erfindungsreichtums trifft klassischer Tanz auf Theater, Theater auf Sport, Zirkus auf Konzert, Jazz auf Flamenco, Texte aus dem Repertoire auf die Schriften von heute. Das Théâtre de l’Usine ist mehr als nur ein Ort für Aufführungen und ein Residenzort für Künstlerteams, es ist ein offenes, einladendes Theaterhaus, das Ihre Neugierde wecken möchte. Mit Marin Clavaguera-Pratx, einer Künstlerin, die für Vermittlungsprojekte zuständig ist und sich dem großartigen Team von ScénOgraph angeschlossen hat, verleihen wir den Rendezvous Curieux, die für alle offen sind, neuen Schwung, mit kreativen Banketten, der Gründung einer Amateurtruppe u.a./… Catherine Cullen Präsidentin Véronique Do Geschäftsführerin

