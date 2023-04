Théâtre de l’Usine : I.Glu 18 avenue du docteur Roux, 15 février 2023, Saint-Céré.

À la croisée de la danse, de la performance et de l’installation d’art, ils développent un univers de gestes et de traces soignés combinant le corps, le mouvement, l’image et le cinéma d’animation pour proposer une expérience sensible et poétique aux spectateurs. Sur le plateau, un étonnant dôme. Est-ce un igloo, une cabane de jardin, un nid d’insectes ? Entre brins d’herbe et bourgeons, ce dôme devient surface de projection alors que s’éveille le jardin sensoriel qui l’entoure. Partons à la conquête de ce jardin numérique en ébullition avec l’épouvantail désarticulé, le hérisson-buisson ou encore le danseur-cueilleur et laissons-nous surprendre par cette végétation grouillante et cette nature prolifique comme une initiation à la biodiversité.

À partir de 2 ans 1/2. Durée 45min

RENDEZ-VOUS DES CURIEUX

Exposition • L’Artothèque dialogue avec I.Glu

Du 13 février au 8 mars • Bistrot de l’Usine

Visite commentée le 15 février à 9h15.

5 EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



At the crossroads of dance, performance and installation art, they develop a universe of gestures and traces combining the body, movement, image and animation to offer a sensitive and poetic experience to the audience. On the stage, a surprising dome. Is it an igloo, a garden hut, an insect nest? Between blades of grass and buds, this dome becomes a projection surface while the sensory garden surrounding it awakens. Let’s go and conquer this boiling digital garden with the disarticulated scarecrow, the hedgehog-bush or the dancer-gatherer and let us be surprised by this swarming vegetation and this prolific nature as an initiation to biodiversity.

From 2 1/2 years old. Duration: 45 minutes

RENDEZ-VOUS DES CURIEUX

Exhibition – The Artothèque in dialogue with I.Glu

From February 13 to March 8 – Bistrot de l’Usine

Guided tour on February 15 at 9:15 am

En la encrucijada de la danza, la performance y la instalación artística, desarrollan un universo de gestos y trazos cuidadosos que combinan el cuerpo, el movimiento, la imagen y el cine de animación para ofrecer una experiencia sensible y poética a los espectadores. En el escenario, una sorprendente cúpula. ¿Es un iglú, una caseta de jardín, un nido de insectos? Entre briznas de hierba y brotes, esta cúpula se convierte en una superficie de proyección a medida que se despierta el jardín sensorial que la rodea. Partamos a la conquista de este jardín digital alborotado con el espantapájaros desarticulado, el erizo-arbusto o la bailarina-recolectora y dejémonos sorprender por esta vegetación rebosante y esta naturaleza prolífica como iniciación a la biodiversidad.

A partir de 2 años y medio. Duración: 45 minutos

CITA DE LOS CURIOSOS

Exposición ? La Artothèque en diálogo con I.Glu

Del 13 de febrero al 8 de marzo ? Bistrot de l’Usine

Visita guiada el 15 de febrero a las 9.15 horas

An der Schnittstelle zwischen Tanz, Performance und Kunstinstallation entwickeln sie ein Universum aus sorgfältigen Gesten und Spuren, die Körper, Bewegung, Bild und Animationsfilm kombinieren, um den Zuschauern eine sensible und poetische Erfahrung zu bieten. Auf der Bühne befindet sich eine erstaunliche Kuppel. Ist es ein Iglu, eine Gartenhütte, ein Insektennest? Zwischen Grashalmen und Knospen wird diese Kuppel zur Projektionsfläche, während der Sinnesgarten, der sie umgibt, erwacht. Erobern wir diesen digitalen Garten in Aufruhr mit der verrenkten Vogelscheuche, dem Igel-Busch oder auch dem Tänzer-Sammler und lassen wir uns von dieser wimmelnden Vegetation und dieser wuchernden Natur überraschen, als eine Einführung in die Biodiversität.

Ab 2 1/2 Jahren. Dauer 45min

RENDEZVOUS DER NEUGIERIGEN

Ausstellung – Die Artothek im Dialog mit I.Glu

Vom 13. Februar bis zum 8. März – Bistrot de l’Usine

Kommentierte Besichtigung am 15. Februar um 9.15 Uhr

