Exposition : l’Artothèque dialogue avec I.Glu 18 avenue du docteur Roux, 13 février 2023, Saint-Céré.

En lien avec le spectacle I.Glu. Au cœur de la nature, dans une forêt pleine de vie et en mouvement, la végétation d’abord en gestation, explose en graines et en couleurs au gré des saisons !

Tout public.

Mercredi 2023-02-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-03-08 12:00:00. EUR.

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



In connection with the show I.Glu. In the heart of nature, in a forest full of life and in movement, the vegetation first in gestation, explodes in seeds and colors according to the seasons!

For the general public

En relación con el espectáculo I.Glu. En plena naturaleza, en un bosque lleno de vida y en movimiento, la vegetación, al principio en gestación, estalla en semillas y colores según las estaciones

Para el público en general

In Verbindung mit der Aufführung I.Glu. Im Herzen der Natur, in einem Wald voller Leben und in Bewegung, explodiert die Vegetation, die sich zunächst in der Schwangerschaft befindet, im Laufe der Jahreszeiten in Samen und Farben!

Alle Zuschauer

Mise à jour le 2022-11-30 par OT Vallée de la Dordogne