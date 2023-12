RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AU RESTAURANT DUCOS 18 avenue du Courserans Mane, 31 décembre 2023, Mane.

Mane Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Pour fêter le nouvel an !.

Menu : Kir royal accompagné de ses 3 verrines maison, brochettes de cœur de canard, crevette avocat, saumon gravlax, assiette de foie gras mi-cuit maison et son chutney d’oignon, feuilleté de Saint-Jacques fraiches, trou normand, tournedos sauce truffe fagot de haricot vert et pomme grenailles, assiette de fromages de Dominique Bouchais, surprise du chef, café.

A partir de 23h ouverture du dancing de la guinguette Mélimélomane, soirée animé par Dj Larsen.

80 EUR.

18 avenue du Courserans RESTAURANT DUCOS MELIMELOMANE

Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE