Atelier d’initiation à l’aquarelle 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville, 16 août 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Atelier d’initiation à l’aquarelle avec l’Ateliers d’Isa à 10h30 au tennis club. Tout public. Réservation obligatoire..

2023-08-16 10:30:00 fin : 2023-08-16 12:00:00. .

18 Avenue des Tennis Tennis club

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Watercolor initiation workshop with Ateliers d’Isa at 10:30 am at the tennis club. All public. Reservation required.

Taller de iniciación a la acuarela con Ateliers d’Isa a las 10.30 h en el club de tenis. Abierto a todos. Imprescindible reservar.

Einführungsworkshop in die Aquarellmalerei mit dem Ateliers d’Isa um 10:30 Uhr im Tennisclub. Für alle Altersgruppen geeignet. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche