Bal seniors 2023 18 Avenue des Chevaliers Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Avis aux amoureux de thés dansants, en partenariat avec l’association « Les P’tits Bals », la ville de Caen propose un bal pour les seniors !

Tous les aînés sont invités à venir danser et à profiter d’un goûter offert à la maison de quartier de Venoix. Le bal sera animé par l’orchestre Tropico.

Sur réservation auprès du CCAS au 02.31.15.38.38 ou par mail animationseniors@caen.fr..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

18 Avenue des Chevaliers

Caen 14000 Calvados Normandie



In partnership with the association « Les P’tits Bals », the city of Caen is offering a ball for seniors!

All seniors are invited to come and dance, and enjoy a snack at the Maison de quartier de Venoix. The ball will be hosted by the Tropico orchestra.

Reservations must be made with the CCAS on 02.31.15.38.38 or by e-mail animationseniors@caen.fr.

Llamamiento a todos los amantes de los bailes de té: en colaboración con la asociación « Les P’tits Bals », la ciudad de Caen organiza un baile para la tercera edad

Todas las personas mayores están invitadas a bailar y tomar un aperitivo en la Maison de quartier de Venoix. El baile estará amenizado por la orquesta Tropico.

Para reservar, póngase en contacto con la CCAS en el 02.31.15.38.38 o envíe un correo electrónico a animationseniors@caen.fr.

Tanztee-Liebhaber aufgepasst: In Zusammenarbeit mit dem Verein « Les P’tits Bals » bietet die Stadt Caen einen Ball für Senioren an!

Alle Senioren sind eingeladen, im Stadtteilhaus von Venoix zu tanzen und einen kostenlosen Imbiss zu genießen. Der Ball wird von der Band Tropico musikalisch umrahmt.

Reservierungen sind beim CCAS unter 02.31.15.38.38 oder per E-Mail animationseniors@caen.fr möglich.

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité