Mon quartier d’été : quartiers Centre / Sud-Ouest 18 avenue des Chevaliers Caen, 20 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Tout au long de l’été, la Ville de Caen et ses partenaires associatifs organisent des animations familiales dans les quartiers Centre et Sud-Ouest.

Animations gratuites*, ludiques et familiales. Il y en aura pour tous les goûts ! Retrouvez ici les grands temps forts et le programme détaillé en pièce jointe.

*Sauf mention contraireQuartiers Haie-Vigné, Saint-Ouen et Hastings23 juin : Concert festif – Parvis du FRAC

De 18h à 21h : chorale polyglotte et concert. Un foodtruck est prévu.

En partenariat avec la compagnie Amavada, l’Intercontinental Orchestra ainsi que sa chorale polyglotte.8 septembre : Rue aux Enfants – Rue de la Haie-Vigné

De 16h30 à 18h30 : temps de convivialité et animations. En partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné.15 septembre : Fête du quartier – Rue du Pont Créon

De 16h30 à 23h : temps de convivialité et animations. En partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné, Vents d’Ouest, Tout est jonglerie.Venoix, Beaulieu20, 27 juin et 4 juillet : Animations familiales et spectacles – Square Yvonne-Guégan

De 16h30 à 20h30 : déambulations festives, jeux pour les familles et concerts.

En partenariat avec Jeux m’amuse, la Compagnie Marlux, Les F@buleurs, le 17 B, Tout est jonglerie, Ernestines Production, le Shoop Shoop Band.25 août : Ciné plein air – Coulée verte Beaulieu

A partir de 19h : Concert-jazz puis projection du film d’animation Le Peuple loup. Un foodtruck est prévu.

En partenariat avec le cinéma Lux, Vents d’Ouest.29 août : Fête de clôture ! – Parc Saint-Paul

De 14h à 18h : animations pour les familles en lien avec le quartier Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel.

En lien avec les quartiers Maladrerie, Saint-Paul, Saint-Gabriel et en partenariat avec Tandem, Tout est jonglerie, Les F@buleurs, Jeux m’amuse, Tohu Bohu, Les Ateliers Charlotte Noyelle, Arc en Cime, la Compagnie Nejma.12 septembre : Portes Ouvertes de la maison de quartier Venoix – Maison de quartier Venoix

De 16h30 à 22h30 : animations pour les familles, un spectacle est prévu en salle Quai des Arts.

En partenariat avec les associations Venoix Beaulieu..

Vendredi 2023-06-20 fin : 2023-09-15 . .

18 avenue des Chevaliers Pôle de vie des quartiers Centre Sud-Ouest

Caen 14000 Calvados Normandie



Throughout the summer, the City of Caen and its associative partners are organizing family events in the Centre and South-West districts.

Free*, fun and family activities. Something for everyone! Find out more about the highlights here and the detailed program in the attachment.

*Unless otherwise indicatedQuartiers Haie-Vigné, Saint-Ouen and HastingsJune 23: Festive concert – FRAC forecourt

6-9pm: polyglot choir and concert. A foodtruck is planned.

In partnership with Amavada, the Intercontinental Orchestra and its polyglot choir.September 8: Rue aux Enfants – Rue de la Haie-Vigné

From 4:30 pm to 11 pm: conviviality and entertainment. In partnership with the Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné.September 15: Fête du quartier – Rue du Pont Créon

4:30 pm to 11 pm: social events and entertainment. In partnership with Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné, Vents d’Ouest, Tout est jonglerie.Venoix, Beaulieu20, June 27 and July 4: Family entertainment and shows – Square Yvonne-Guégan

From 4:30pm to 8:30pm: festive strolls, family games and concerts.

In partnership with Jeux m’amuse, Compagnie Marlux, Les F@buleurs, 17 B, Tout est jonglerie, Ernestines Production, Shoop Shoop Band.August 25: Open-air cinema – Coulée verte Beaulieu

From 7pm: Jazz concert followed by screening of the animated film Le Peuple loup. A foodtruck will be available.

In partnership with Lux cinema, Vents d’Ouest.August 29: Closing party! – Parc Saint-Paul

2pm to 6pm: activities for families in connection with the Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel neighborhood.

In association with the Maladrerie, Saint-Paul and Saint-Gabriel neighborhoods and in partnership with Tandem, Tout est jonglerie, Les F@buleurs, Jeux m’amuse, Tohu Bohu, Les Ateliers Charlotte Noyelle, Arc en Cime, Compagnie Nejma.September 12: Open House at the Maison de quartier Venoix – Maison de quartier Venoix

From 4.30pm to 8pm: entertainment for families, with a show in the Quai des Arts room.

In partnership with the Venoix Beaulieu associations.

Durante todo el verano, la ciudad de Caen y sus asociaciones colaboradoras organizan eventos familiares en los barrios Centro y Suroeste.

Actividades gratuitas*, lúdicas y familiares. Para todos los gustos Descubra los eventos más destacados aquí y el programa detallado en el archivo adjunto.

*Salvo indicación contrariaQuartiers Haie-Vigné, Saint-Ouen y Hastings23 de junio: Concierto festivo – explanada del FRAC

De 18:00 a 21:00 h: coro políglota y concierto. También habrá un foodtruck.

En colaboración con la compañía Amavada, la Orquesta Intercontinental y su coro políglota.8 de septiembre: Rue aux Enfants – Rue de la Haie-Vigné

De 16.30 a 18.30 h: actos sociales y animaciones. En colaboración con la Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné.15 de septiembre: Fiesta del barrio – Rue du Pont Créon

De 16.30 a 23.00 h: actos sociales y animaciones. En colaboración con la Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné, Vents d’Ouest, Tout est jonglerie.Venoix, Beaulieu20, 27 de junio y 4 de julio: Animaciones y espectáculos familiares – Plaza Yvonne-Guégan

De 16.30 a 20.30 h: paseos festivos, juegos en familia y conciertos.

En colaboración con Jeux m’amuse, Compagnie Marlux, Les F@buleurs, le 17 B, Tout est juglerie, Ernestines Production, le Shoop Shoop Band.25 de agosto: Cine al aire libre – Coulée verte Beaulieu

A partir de las 19.00 h: concierto de jazz seguido de la proyección de la película de animación Le Peuple loup. También habrá un foodtruck.

En colaboración con el cine Lux, Vents d’Ouest.29 de agosto: ¡Fiesta de clausura! – Parque Saint-Paul

De 14:00 a 18:00 h: actividades para familias en el barrio de Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel.

En asociación con los barrios de Maladrerie, Saint-Paul y Saint-Gabriel y en colaboración con Tandem, Tout est jonglerie, Les F@buleurs, Jeux m’amuse, Tohu Bohu, Les Ateliers Charlotte Noyelle, Arc en Cime y Compagnie Nejma.12 de septiembre: jornada de puertas abiertas en el centro del barrio de Venoix – Maison de quartier Venoix

De 16.30 a 22.30 h: animación para familias, con un espectáculo en la sala Quai des Arts.

En colaboración con las asociaciones Venoix Beaulieu.

Den ganzen Sommer über organisieren die Stadt Caen und ihre Partnervereine Familienveranstaltungen in den Stadtvierteln Centre und Sud-Ouest.

Kostenlose*, spielerische und familienfreundliche Animationen. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Hier finden Sie die großen Highlights und das detaillierte Programm im Anhang.

*Sofern nicht anders angegebenQuartiers Haie-Vigné, Saint-Ouen und Hastings23. Juni: Festliches Konzert – Vorplatz des FRAC

Von 18.00 bis 21.00 Uhr: Mehrsprachiger Chor und Konzert. Ein Foodtruck ist vorgesehen.

In Partnerschaft mit der Firma Amavada, dem Intercontinental Orchestra sowie seinem polyglotten Chor.8. September: Rue aux Enfants – Rue de la Haie-Vigné

Von 16.30 bis 18.30 Uhr: Zeit für Geselligkeit und Animationen. In Partnerschaft mit der Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné.15. September: Stadtteilfest – Rue du Pont Créon

Von 16.30 bis 23 Uhr: Zeit für Geselligkeit und Animationen. In Partnerschaft mit der Association des Parents d’Elèves de la Haie-Vigné, Vents d’Ouest, Tout est jonglerie.Venoix, Beaulieu20, 27. Juni und 4. Juli: Familienunterhaltung und Aufführungen – Square Yvonne-Guégan

Von 16:30 bis 20:30 Uhr: Festliche Umzüge, Spiele für Familien und Konzerte.

In Partnerschaft mit Jeux m’amuse, Compagnie Marlux, Les F@buleurs, le 17 B, Tout est jonglerie, Ernestines Production, le Shoop Shoop Band.25. August: Open-Air-Kino – Coulée verte Beaulieu

Ab 19 Uhr: Jazz-Konzert und anschließend Vorführung des Animationsfilms Le Peuple loup. Ein Foodtruck ist vorgesehen.

In Partnerschaft mit dem Kino Lux, Vents d’Ouest.29. August: Abschlussfest! – Park Saint-Paul

Von 14 bis 18 Uhr: Animationen für Familien in Verbindung mit dem Viertel Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel.

In Verbindung mit den Stadtvierteln Maladrerie, Saint-Paul, Saint-Gabriel und in Partnerschaft mit Tandem, Tout est jonglerie, Les F@buleurs, Jeux m’amuse, Tohu Bohu, Les Ateliers Charlotte Noyelle, Arc en Cime, la Compagnie Nejma.12. September: Offene Türen des Stadtteilhauses Venoix – Maison de quartier Venoix (Stadtteilhaus Venoix)

Von 16:30 bis 22:30 Uhr: Animationen für Familien, im Saal Quai des Arts ist eine Aufführung geplant.

In Partnerschaft mit den Vereinen Venoix Beaulieu.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité