LA MAISON BRIQUE 18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez, 29 juin 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Située dans le centre de Castelnau-le-Lez, La Maison Brique est un lieu unique qui propose des ateliers LEGO pour enfants, adolescents et adultes. Aux côtés d’un architecte de métier apprenez à construire sans modèle à partir d’un vrac de pièces LEGO !.

18 Avenue des Centurions

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Located in the center of Castelnau-le-Lez, La Maison Brique is a unique venue offering LEGO workshops for children, teenagers and adults. Work alongside a professional architect to learn how to build without a model, from a bulk of LEGO parts!

Situada en el centro de Castelnau-le-Lez, La Maison Brique es un lugar único que ofrece talleres de LEGO para niños, adolescentes y adultos. Junto a un arquitecto profesional, aprenderás a construir sin maqueta y con unas pocas piezas de LEGO

Das im Zentrum von Castelnau-le-Lez gelegene La Maison Brique ist ein einzigartiger Ort, an dem LEGO-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten werden. An der Seite eines gelernten Architekten lernen Sie, wie man ohne Vorlage aus einer Masse von LEGO-Teilen baut!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT MONTPELLIER