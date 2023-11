MARCHÉ DE NOËL 18 avenue de Narbonne Durban-Corbières, 26 novembre 2023, Durban-Corbières.

Durban-Corbières,Aude

Marché de Noël organisé par la MJC au foyer municipal.

Nombreux exposants, spécialités culinaires et locales, créations artisanales.

– A partir de 14h, atelier maquillage et sculptures en ballons pour les enfants.

– A partir de 16h, arrivée du Père Noël.

Buvette et petite restauration rapide sur place..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

18 avenue de Narbonne

Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie



Christmas market organized by the MJC at the municipal foyer.

Numerous exhibitors, culinary and local specialities, handicrafts.

– From 2pm, face-painting workshop and balloon sculptures for children.

– From 4pm, arrival of Santa Claus.

Refreshments and fast food on site.

Mercado de Navidad organizado por el MJC en el vestíbulo.

Numerosos expositores, especialidades culinarias y locales, artesanía.

– A partir de las 14 h, pintacaras y globoflexia para los niños.

– A partir de las 16:00 h, llegada de Papá Noel.

Refrescos y comida rápida in situ.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der MJC im Gemeindehaus.

Zahlreiche Aussteller, kulinarische und lokale Spezialitäten, handwerkliche Kreationen.

– Ab 14 Uhr: Schminkworkshop und Ballonskulpturen für Kinder.

– Ab 16 Uhr, Ankunft des Weihnachtsmanns.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque