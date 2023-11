Course caritative « Viens avec ta moustache » 18 Avenue de la Libération Lanton, 25 novembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Course caritative au profit de la lutte contre le cancer de la prostate.

Parcours de 5 km.

Départ et arrivée à l’hôtel de ville (parvis à la mémoire des combattants).

Départ à 10h30.

Renseignements et inscriptions : https://www.mairie-lanton.fr.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

18 Avenue de la Libération Hôtel de ville

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Charity race in aid of the fight against prostate cancer.

5 km course.

Start and finish at the town hall (parvis in memory of war veterans).

Start at 10:30 a.m.

Information and registration: https://www.mairie-lanton.fr

Carrera benéfica a favor de la lucha contra el cáncer de próstata.

Recorrido de 5 km.

Salida y llegada en el Ayuntamiento (frente a la plaza conmemorativa de los veteranos de guerra).

Salida a las 10.30 h.

Información e inscripciones: https://www.mairie-lanton.fr

Wohltätigkeitslauf zugunsten des Kampfes gegen Prostatakrebs.

Strecke von 5 km.

Start und Ziel am Rathaus (Vorplatz zum Gedenken an die Kämpfer).

Start um 10:30 Uhr.

Informationen und Anmeldungen: https://www.mairie-lanton.fr

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Coeur Bassin