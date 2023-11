Brunch fripes 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu, 3 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Ramène tes fripes et échange-les avec celles de tes ami.e.s. Autour d’un bon petit brunch de 11h à 16h Entrée libre à tous mais Brunch à réserver au plus tard le vendredi soir !.

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 . .

18, Avenue de la Gare Le Blizart

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Bring your old clothes and swap them with your friends. Over brunch from 11 a.m. to 4 p.m. Admission free to all, but Brunch must be reserved by Friday evening!

Trae tu ropa vieja e intercámbiala con tus amigos. Disfruta de un delicioso brunch de 11.00 a 16.00 h. Entrada gratuita para todos, pero el brunch debe reservarse como muy tarde el viernes por la noche

Nimm deine Klamotten mit nach Hause und tausche sie mit denen deiner Freunde. Der Eintritt ist frei, aber der Brunch muss spätestens am Freitagabend gebucht werden!

Mise à jour le 2023-11-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay