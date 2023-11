Soirée tartiflette / fléchette. 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu, 17 novembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Vendredi 17/11 à partir de 19h00, Viens tenter ta chance dans un concours de fléchette endiablé, et/ou déguster une tartiflette à volonté..

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . .

18, Avenue de la Gare Le Blizart

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Friday 17/11 from 7:00 pm, Come and try your luck in a wild darts competition, and/or enjoy an all-you-can-eat tartiflette.

El viernes 17 de noviembre a partir de las 19.00 h, venga a probar suerte en una alocada competición de dardos, y/o disfrute de una tartiflette « todo lo que pueda comer ».

Freitag, 17.11. ab 19.00 Uhr, Komm und versuche dein Glück bei einem wilden Dartwettbewerb und/oder genieße ein Tartiflette nach Belieben.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay