Soirée jeux ! 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu, 20 octobre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Ramènes tes jeux de société préférés et viens passer la soirée au Blizart avec tous tes zamis le Vendredi 20 octobre dès 19h – Réserve un plat chaud avant le vendredi midi, sinon des planches charcuterie/fromage seront disponibles sur place !.

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 . .

18, Avenue de la Gare Le Blizart

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Bring your favorite board games and spend the evening at the Blizart with all your friends on Friday, October 20, starting at 7 p.m. – Reserve a hot dish before noon on Friday, otherwise charcuterie/cheese boards will be available on site!

Trae tus juegos de mesa favoritos y pasa la tarde en el Blizart con todos tus amigos el viernes 20 de octubre a partir de las 19.00 h. – ¡Reserva un plato caliente antes de la hora de comer del viernes, de lo contrario habrá tablas de embutidos/quesos disponibles in situ!

Bring deine Lieblingsbrettspiele mit und verbringe den Abend im Blizart mit all deinen Zamis am Freitag, den 20. Oktober ab 19 Uhr – Reserviere bis Freitagmittag ein warmes Gericht, ansonsten gibt es vor Ort Wurst-/Käsebretter!

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay