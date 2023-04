Café baby-foot chaque lundi 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Café baby-foot chaque lundi 18 Avenue de la Gare, 3 janvier 2023, La Chaise-Dieu. Café baby-foot tous les lundis à partir de 18h. Gratuit.

18 Avenue de la Gare Le Blizart

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Foosball Café every Monday from 6pm. Free Café futbolín todos los lunes a partir de las 18.00 horas. Gratis Kicker-Café jeden Montag ab 18 Uhr. Kostenlos

