Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 Séance jeune public avec « Pat patrouille: la super patrouille ».

Durée: 1h33. A partir de 3 ans..

Séance jeune public avec « Pat patrouille: la super patrouille ».

Durée: 1h33. A partir de 3 ans.

18, av Jules Romains L’auditorium

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

