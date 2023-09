[« TW]* (*trigger warning) (Théâtre) 18, av Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil, 4 novembre 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Théâtre

Présentation du travail à la sortie de la résidence de la CIe La Tropes à Saint Julien Chapteuil.

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 20:00:00. .

18, av Jules Romains L’Assemblée – L’échappée

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Theater

Presentation of work at the end of the CIe La Tropes residency in Saint Julien Chapteuil

Teatro

Presentación de los trabajos al final de la residencia CIe La Tropes en Saint Julien Chapteuil

Theater

Präsentation der Arbeit am Ende der Residenz der CIe La Tropes in Saint Julien Chapteuil

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal