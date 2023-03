Verre d’art – une démonstration des techniques de formage dans un brûleur. 18 Atelier Natalia Komorowska, 1 avril 2023, Vratislavie.

Démonstration des techniques de formage du verre dans un brûleur et exposition d’œuvres artistiques dans l’atelier de Natalia Komorowska.

Du samedi au dimanche 1er-2 avril 2023 de 10h à 18h.

Je vous invite à visiter l’atelier du verre en plein centre de Wrocław (Rynek 18/6, 50-100 Wrocław, Pologne).

Vous pourrez voir travailler le verre en direct au feu du brûleur ainsi qu’une exposition d’oeuvres déjà réalisées.

NATALIA KOMOROWSKA, 1994, Varsovie

Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts. Stanisław Wyspiański dans Jelenia Góra, 2015.

Diplôme à la Faculté de Céramique et Verre et à la Faculté de Sculpture et Médiation Artistique de l’Académie des Beaux-Arts. E. Gepperta à Wrocław, 2022.

Bourses : Maire de Wrocław pour réalisations artistiques, 2016-2021 ; Recteur de l’Académie des Beaux-Arts de Wrocław, 2016-2020 ; Ministre de la Culture et du Patrimoine national, 2017, 2019 ; ERASMUS+, Académie des Beaux-Arts de Bratislava, 2019 ; Maréchal de Basse-Silésie pour la mise en œuvre du projet « L’or de la Basse-Silésie aux mille fleurs », 2022 ; Maire de Wrocław pour la mise en œuvre du projet de l’auteur « Wrocław – Ma ville de verre », 2022.

Lauréat du concours The Glass Prize 2019 dans la catégorie The Aspiring Glass Artist, organisé par Warm Glass UK ; 2e place au concours « Młodzi na Start 2020 » organisé par les rédacteurs du magazine ELLE Décoration ; 1ère place au concours « Inspirations », organisé par la PALETA Contemporary Art Foundation à Varsovie, 2022 ; New Art 2022 de la Fondation de l’État de Pologne ; Prix ​​Nobel étudiant dans la catégorie Art lors d’un concours cyclique organisé par l’Association des étudiants indépendants; Prix ​​​​Alexander Tutsek Stiftung pour la mise en œuvre du cours de soufflage de verre à la Bild-Werk Frauenau Academy, 2022.

Participation à trois expositions individuelles en Pologne et à environ 70 expositions collectives en Pologne et à l’étranger : Allemagne, Italie, France, Singapour, République tchèque, Slovaquie, États-Unis, Ukraine, par ex. dans le cadre de The Venice Glass Week en tant que finaliste du concours HUB Under35, 2021, Venise, Italie.

