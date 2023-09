Déjeuner au Brasero pour les Portes Ouvertes des Graves 18 Allée Perrucade La Brède, 15 octobre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Déjeuner du dimanche 15 octobre 2023 dans le cadre des portes ouvertes des vignerons des vins Graves 2023.

Au menu, cuisson au brasero de cœurs de canards à la persillade, pavé de bœuf ou saumon miso, béarnaise, pommes grenailles ou côte de bœuf a partager à 2..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

18 Allée Perrucade Château Haut Reys

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lunch on Sunday, October 15, 2023 as part of the Graves 2023 winegrowers’ open house.

On the menu, brazier-cooked duck hearts with parsley, beef steak or miso salmon, béarnaise, pommes grenailles or rib of beef to be shared by 2.

Comida el domingo 15 de octubre de 2023 en el marco de la jornada de puertas abiertas de los viticultores de Graves 2023.

En el menú: corazones de pato cocinados al brasero con perejil, filete de ternera o salmón al miso, salsa bearnesa, pommes grenailles o costilla de ternera a compartir entre 2.

Mittagessen am Sonntag, den 15. Oktober 2023, im Rahmen des Tags der offenen Tür der Winzer des Weinguts Graves 2023.

Auf der Speisekarte: Entenherzen mit Petersilie, Rindersteak oder Miso-Lachs, Béarnaise, Grenaille-Kartoffeln oder Rindersteak zum Teilen für 2 Personen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Montesquieu