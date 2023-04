Exposition à l’Open Gare : Jean Marie Vignau 18 Allée du Moura, 7 mars 2023, Biarritz.

Exposition de Jean Marie VIGNAU, artiste peintre originaire de Biarritz.

Enfant du quartier Beaurivage, impliqué dans la vie locale et associative biarrote, Jean Marie Vignau travaille les arts plastiques depuis de nombreuses années. Il est attiré par les affiches et publicités des années 60/70, amateur de BD , et de la ligne claire. Vous retrouverez indéniablement dans ses oeuvres toutes ces empreintes.

Il s’inspire de la culture basque mais également d’influences venues d’ailleurs. Ses œuvres sont simples et fédératrices.

Venez vite découvrir son exposition, la beauté de notre pays basque : la richesse de nos terres, le respect de la mer et du vivant, nos belles traditions et tous ces hommes et femmes de valeur qui la compose.

Une jolie porte d’entrée sur la région ou une belle image de fin….avant de monter dans le train..

2023-03-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

18 Allée du Moura Open Gare

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of Jean Marie VIGNAU, painter from Biarritz.

Child of the Beaurivage district, involved in the local life and associations of Biarritz, Jean Marie Vignau has been working in the plastic arts for many years. He is attracted by the posters and advertisements of the 60s and 70s, and is a fan of comics and the clear line. You will undeniably find in his works all these prints.

He is inspired by the Basque culture but also by influences from elsewhere. His works are simple and unifying.

Come and discover his exhibition, the beauty of our Basque country: the richness of our lands, the respect of the sea and the living, our beautiful traditions and all these men and women of value who compose it.

A nice gateway to the region or a nice picture of the end?.before getting on the train.

Exposición de Jean Marie VIGNAU, pintor de Biarritz.

Hijo del barrio de Beaurivage, implicado en la vida local y asociativa de Biarritz, Jean Marie Vignau trabaja en las artes plásticas desde hace muchos años. Le atraen los carteles y anuncios de los años 60 y 70, y es aficionado al cómic y a la ligne claire. No cabe duda de que encontrará todas estas influencias en su obra.

Se inspira en la cultura vasca, pero también en influencias de otros lugares. Sus obras son sencillas y unificadoras.

Venga a descubrir su exposición, la belleza de nuestro País Vasco: la riqueza de nuestra tierra, el respeto por el mar y lo vivo, nuestras bellas tradiciones y todos los hombres y mujeres de valor que lo componen.

Una bonita puerta de entrada a la región o una bonita imagen para terminar… antes de subir al tren.

Ausstellung von Jean Marie VIGNAU, einem Maler aus Biarritz.

Jean Marie Vignau ist ein Kind des Viertels Beaurivage und engagiert sich seit vielen Jahren im lokalen Leben und in den Vereinen von Biarritz. Er fühlt sich von den Plakaten und Werbungen der 60er und 70er Jahre angezogen und ist ein Liebhaber von Comics und der « ligne claire ». Sie werden in seinen Werken unzweifelhaft all diese Spuren wiederfinden.

Er lässt sich von der baskischen Kultur inspirieren, aber auch von Einflüssen aus anderen Ländern. Seine Werke sind einfach und verbindend.

Entdecken Sie seine Ausstellung und die Schönheit des Baskenlandes: den Reichtum unseres Landes, den Respekt vor dem Meer und den Lebewesen, unsere schönen Traditionen und all die wertvollen Männer und Frauen, die es ausmachen.

Ein schöner Einstieg in die Region oder ein schönes Bild zum Abschluss, bevor Sie in den Zug steigen.

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Biarritz