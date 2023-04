Visite de la cave de la maison Cattin 18-19 Rue Roger Frémeaux, 2 janvier 2023, Vœgtlinshoffen.

Découvrez les secrets de l’élaboration de nos Vins et Crémants d’Alsace à travers une visite guidée expliquant toutes les étapes de la vinification. Cette visite se terminera par une dégustation gourmande..

18-19 Rue Roger Frémeaux

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est



Discover the secrets of the elaboration of our wines and Crémants d’Alsace through a guided tour explaining all the steps of the wine making process. This visit will end with a gourmet tasting.

Descubra los secretos de la elaboración de nuestros vinos y Crémants d’Alsace a través de una visita guiada que explica todas las etapas del proceso de elaboración del vino. Esta visita finalizará con una degustación gastronómica.

Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung unserer elsässischen Weine und Crémants bei einer Führung, bei der alle Schritte der Weinbereitung erklärt werden. Diese Besichtigung endet mit einer Gourmetprobe.

