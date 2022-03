17ème semaine pour les alternatives aux pesticides Saint-Agathon Saint-Agathon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

17ème semaine pour les alternatives aux pesticides Saint-Agathon, 20 mars 2022, Saint-Agathon. 17ème semaine pour les alternatives aux pesticides Décheèterie 7 Rue de l’Argoat Saint-Agathon

2022-03-20 – 2022-03-30 Décheèterie 7 Rue de l’Argoat

Au programme : jeudi 24 mars à 20h, à la Sirène à Paimpol, projection du film documentaire "Des fraises pour le renard", suivi d'un témoignage (réservation au 02 96 40 23 84). Dans les déchèteries, journées de sensibilisation pour tous sur les alternatives aux pesticides et la valorisation des déchets vert : Plouëc-Du-Trieux, lundi 21 mars / Bourbriac, mercredi 23 mars / Bégard, vendredi 25 mars / Saint-Agathon, samedi 26 mars / Paimpol, lundi 28 mars / Callac, mercredi 30 mars.

