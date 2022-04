17ème salon du livre et du disque vinyle d’occasion Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

17ème salon du livre et du disque vinyle d'occasion

Port de Pêche Avenue Pierre Larramendy
Saint-Jean-de-Luz

2022-04-22 – 2022-04-24

2022-04-22 – 2022-04-24 Port de Pêche Avenue Pierre Larramendy

Au profit des œuvres sociales et des réfugiés Ukrainiens

