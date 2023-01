17ème Salon des vins et accords gourmands à l’hippodrome de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Oise

17ème Salon des vins et accords gourmands à l’hippodrome de Chantilly Chantilly, 25 mars 2023, Chantilly . 17ème Salon des vins et accords gourmands à l’hippodrome de Chantilly Route de l’Aigle Chantilly Oise

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-26 20:00:00 Chantilly

Oise 5 5 La 17ème édition du salon des vins et accords gourmands se déroulera dans le beau cadre de l’hippodrome de Chantilly.

Au programme:

-50 exposants de la France entière

-Dégustation gratuite de tous les produits

-Vente à emporter

Chantilly

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

